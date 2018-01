Volop plannen voor nieuw jaar Zonnebloem Gorinchem

GORINCHEM/ARKEL • De eerste keer dat de vrijwilligers van de Zonnebloem Gorinchem elkaar ontmoetten in 2018 was maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis van Spijk.

Dat er weer van alles georganiseerd wordt voor mensen die een fysieke beperking hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken, blijkt wel uit de lijst met activiteiten die deze avond ter sprake kwam. Naast het regelmatig bezoeken van de gasten, worden er ook uitstapjes georganiseerd naar een tuincentrum, een streekmuseum en een boottocht. In januari staat er al een stamppotmiddag op de agenda.



Tijdens de avond was er ook aandacht voor drie jubilerende vrijwilligers. De heer en mevrouw Den Ouden uit Gorinchem zetten zich al 25 jaar in voor de gasten van de Zonnebloem en mevrouw N. Hekman uit Arkel al tien jaar. Zij werden verrast met bloemen en een Zonnebloem-speld.



Voor meer informatie of aanmelding voor het vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem: Angela Sanders via 0183-635272.