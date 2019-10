Dierenambulance vraagt steun voor steriliseren tientallen achtergelaten dieren in Molenlanden

MOLENLANDEN • 45 katten, drie konijnen, twee cavia's en vijf geiten; deze dieren trof Dierenambulance Vianen en omstreken aan in een huis in Molenlanden, waarvan de bewoonster was overleden.

Verreweg de meeste katten bleken niet gesteriliseerd te zijn. "Daarom hebben we samen met Dierenkliniek 't Liesvelt, Asiel Gorinchem, Asiel de Kattenmand en onze Stichting Dierenambulance Vianen een gigaklus geklaard door al deze dieren in een super kort tijdsbestek te vangen, te steriliseren en voorlopig een nieuw onderkomen te bieden", vertelt Gerrit de Boom van de Dierenambulance.

De operatie kostte echter het nodige geld en de Dierenambulance doet daarom een oproep om een gift te storten. "Dankzij Stichting Dierenlot mochten we al een mooi bedrag incasseren en er is al 450 euro gedoneerd, maar we zijn er nog lang niet. Wij vragen om deze dieren niet in de kou te laten staan en ons te steunen."

Een bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL97RABO0125358490, ten name van Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken, onder vermelding van 'Katten Project Oktober'.