Mooie Betekenisweek bij de scholen van Stichting CVO-AV

REGIO • ‘De kracht van voorbeelden’. Met deze slogan laat Stichting CVO-AV zien waar haar negen vo-scholen voor staan, aldus Henri van Breugel, voorzitter van het College van Bestuur van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

"Het is onze Identiteit. Het zegt wie we zijn, wie we willen zijn, wat ons drijft en waar we voor staan. Jongeren hebben voorbeelden nodig om richting te geven aan hun leven en houvast te hebben. Maar ook worden jongeren op de scholen van CVO-AV geprikkeld met de vraag waarin zij zelf een voorbeeld willen zijn. Voor een ander. We kijken terug op een prachtige ‘Betekenisweek’, waarin dit ‘voorbeeldschap’ centraal heeft gestaan. Iedere school heeft daar in de Betekenisweek een mooie invulling aan gegeven", aldus Van Breugel. Zie voor meer info: www.cvo-av.nl.