Ondertekening koopovereenkomst Langerak Zuid

LANGERAK • De gemeente Molenlanden en Aannemersbedrijf J. van Daalen bv hebben op maandag 7 oktober de koopovereenkomst voor Langerak Zuid ondertekend.

De bouw van in totaal 39 woningen kan hierdoor van start gaan. Wethouder Arco Bikker en Chris van Wijk, directeur van Van Daalen, schudden elkaar de hand tijdens dit heugelijke moment.

Deze nieuwe wijk aan de zuidkant van Langerak sluit straks aan op het 'Woonleefhart', met de dagelijkse voorzieningen zoals basisschool, supermarkt en sporthal om de hoek. De wijk is prachtig gelegen aan water, groen en polderlandschap. Wethouder Arco Bikker: "Wij zijn heel blij dat we kunnen starten met de bouw. De behoefte aan woningen is groot en daarom is het mooi dat dit project na jaren van voorbereiding van start gaat."

Gefaseerde bouw

De woonvelden met in totaal 39 woningen worden in twee fases gebouwd. Tijdens de eerste fase worden er 24 woningen gebouwd. Dit is een mix van verschillende woningtypen: twee-onder-een kap woningen, rijwoningen, hoekwoningen en seniorenwoningen. Hiernaast zijn nog twee vrijstaande woningen te koop.

De start van de bouw liep vertraging op door een procedure bij de Raad van State. Nadat het beroep werd ingetrokken, werd het plan definitief, waardoor het project weer wordt hervat. De aannemer hoopt in de maand december met de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden te starten.