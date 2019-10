Vierde Opkikker Koffie Morning

LEXMOND • Vrijdag 11 oktober van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Marianne Duits voor de vierde keer de Opkikker Koffie Morning in Huis Het Bosch te Lexmond.

Deze morgen is de koffie/thee met een stukje gebak gratis. De taarten worden door vrijwilligers gebakken. Bij de uitgang kan iedereen een vrijwillige donatie doen.

Op deze manier wordt geprobeerd geld in te zamelen voor Stichting Opkikker. Stichting Opkikker verzorgt lichtpuntjes in de levens van langdurig zieke en gehandicapte kinderen én hun gezin, d.m.v. Opkikkerdagen. Tevens is het mogelijk om tijdens deze Koffiemorning oude mobieltjes en lege cartridges in te leveren voor Stichting Opkikker.