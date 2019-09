Voorverkoop Fokveedag Boerenlandfeest in Giessenburg, Hoornaar, Nieuwland en Noordeloos

HOORNAAR • Fokveedag Boerenlandfeest houdt een voorverkoop van toegangskaarten (polsbandjes) in Noordeloos, Giessenburg, Hoornaar en Nieuwland.

De 107e editie van de Fokveedag wordt zaterdag 5 oktober gehouden in Hoornaar. Het programma begint om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur.



De voorverkoop vindt plaats:

• op maandag 30 september van 19.00-20.00 uur in Het Zwarte Paard te Noordeloos

• op dinsdag 1 oktober van 19.00-20.00 uur in Het Brandpunt te Nieuwland

• op woensdag 2 oktober van 19.00-20.00 uur in De Til te Giessenburg en in Het Bruisend Hart te Hoornaar.

Korting leden Rabobank

Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 8,00 euro voor volwassenen (v.a. 13 jaar). Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. De kortingsbon (voor leden Rabobank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) of kortingsbrief (voor leden van Rabobank Merwestroom) van de Rabobank kan ingeleverd worden. De Rabobank is hoofdsponsor van de Fokveedag. Leden krijgen -ook op de dag zelf, bij inlevering (originele) bon of brief aan de kassa- twee euro korting op de entreeprijs.

Op de Fokveedag Boerenlandfeest zelf bedraagt de entreeprijs 10,00 euro.