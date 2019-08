Dameskoor Con Discrezione start repetities

ARKEL • Dameskoor Con Discrezione start maandagmiddag 2 september om 13.30 uur weer met de repetities.

Dames in de regio die graag zingen, zijn van harte welkom in de Lingehof in Arkel om een repetitie mee te maken. Het koor staat onder leiding van Marilou Krouwel en bestaat uit 32 leden, nieuwe leden zijn van harte welkom. Het koor heeft een gevarieerd repertoire.

Voor meer informatie: voorzitster Ingrid Frenk via 0183-561379 of 06-10230397.