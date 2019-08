Radio-uitzendingen vanuit Het Reghthuys in Giessenburg

GIESSENBURG • Op zaterdag 31 augustus is het 45 jaar geleden dat Radio Veronica en Radio Noordzee hun radio uitzendingen vanaf zee staakten. Heel veel mensen kunnen zich met name deze laatste uitzenddag nog herinneren.

Tot 12 oktober is in het museum Het Reghthuys te Giessenburg een expositie over de zeezenders uit de jaren 60, 70 en 80 te zien. Door de jaren heen heeft Arie Rietveld veel items over de zeezenders verzameld en hij is zelf vaak in het museum aanwezig om het één en ander met leuke anekdotes toe te lichten.

Arie zelf is ook gelicenseerd radio-zendamateur en mag van het Agentschap Telecom vier weken lang de speciale roepletters PD538RNI gebruiken. De roepletters verwijzen naar de uitzendfrequentie van Radio Veronica en de laatste drie letters verwijzen naar Radio Noordzee Internationaal.

Arie is op 31 augustus vanuit het museum radio-actief en gaat dan contacten maken met mede radio-zendamateurs waar ook ter wereld. Ondertussen wil hij ook graag het één en ander over de radiohobby toelichten. De weken daarna zal hij nog een paar keer vanuit het museum gaan uitzenden.

Zaterdag 31 augustus is dus een leuke en speciale dag om de expositie te bezoeken maar ook op de andere openingsdagen is iedereen van harte welkom in het museum Het Reghthuys. Het museum is daarom op 31 augustus ook vroeger open. Vanaf 10.00 uur kan men al in het museum terecht.