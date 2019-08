Papendrechtse Linda gaat wonen in tiny house in Ottoland

PAPENDRECHT/OTTOLAND • Linda den Besten uit Papendrecht gaat leven op minder dan 24 vierkante meter. Haar tiny house is bijna af en komt te staan in Ottoland.

Linda woont in een prachtig dijkhuis op een leuke locatie, met een heerlijk stukje tuin. Toch besloot ze vier jaar geleden dat ze kleiner wil gaan wonen. Véél kleiner.

Ze vertelt: "Ik wil een kleinere ecologische voetafdruk achterlaten, ervoor zorgen dat de aardbol voor mijn neefje en nichtje leefbaar blijft. En meer vrijheid in financiële zin. Ik vind het een uitdaging om te gaan leven op een kleine oppervlakte. Genoeg is genoeg. Je hebt niet meer nodig." Samen met anderen zette Linda het platform Tiny House Drechtsteden op. "Om beter te laten zien dat we een serieuze club zijn, maken we daar nu een stichting van."

Watertank

Op dit moment bouwt het bedrijf Liberté Tiny Houses uit Werkendam het huisje dat ze zelf tekende. Binnen een paar maanden zal het gereed zijn. Een plek om het te plaatsen heeft ze ook al; in Ottoland kan ze een stukje grond huren, met ruimte voor een moestuin. Op een zonnige middag in augustus, gezeten op een van de twee schommels van haar toekomstige tuin zegt ze: "Ik ga off grid wonen. Dus niet aangesloten op voorzieningen. Nu er als gevolg van de klimaatverandering vaker droge periodes zijn, wordt dat spannender. Maar ik heb een back up; als het lang niet regent, mag ik bij de buren mijn watertank vullen."

Korter douchen

Doordat ze straks afhankelijker is van de natuur, leeft ze nu al bewuster. "Als het hard geregend heeft zit je watertank lekker vol en kun je wat langer douchen. Maar na droogte moet je goed nadenken over je waterverbruik." Met een glimlach: "Ik oefen nu al met korter douchen."

Seizoenen

Haar stroom komt straks van zonnepanelen. Terwijl ze naar het zuiden kijkt: "Qua ligging is dit stuk grond fantastisch. Je gaat dichter bij de natuur leven. Ik wil dat bewustzijn weer terugkrijgen, leven met de seizoenen. In de winter is er minder zon, dan zal ik vaker een kaarsje aansteken. Voor de verwarming komt er een rocket stove, een houtkachel met een dubbel verbrandingssysteem. Die heeft een verbrandingspercentage van 98 procent." Voor haar kookplaatje krijgt Linda een gastank en haar afvalwater zal gezuiverd worden met een helofytenfilter.

Het was niet makkelijk om een stukje grond te vinden voor haar tiny house. Na een oproep in deze krant en nieuwsblad Het Kontakt reageerden drie grondeigenaren uit Molenlanden. Zij willen grond verhuren aan tiny-housebewoners. "Toen moest ik met de gemeente in gesprek. Mijn vergunning is nog niet rond. Vóór 9 september zou het besluit genomen moeten worden."

Veiligheid

Voor de gemeente is het een zoektocht, blijkt uit Linda's woorden. "Mijn aanvraag wordt getoetst aan een mix van onderdelen uit het bouwbesluit voor tijdelijke en permanente bouw en andere wetgeving. Er worden eisen gesteld aan brandveiligheid en de veiligheid van de constructie. En er moet een schuurtje komen. Ik begrijp dat wel; de gemeente wil niet dat het een rommeltje wordt rondom je huis. Ik had genoeg gehad aan een kleinere schuur, maar ik begrijp de redenering. Ook als Tiny House Drechtsteden willen we dat projecten netjes lopen en slagen."

Zes huisjes

Ook in Giessenburg is er een grondeigenaar die grond wil verhuren aan tiny-housebewoners. "Daar zouden zes huisjes kunnen komen. Een gezamenlijke schuur zou dan genoeg zijn. De gemeente stelt als eis dat we de groenwaarde verhogen. Er zijn plannen om een moestuin aan te leggen en misschien een pluktuin. Ook hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld, zoals bij een vereniging van eigenaren. Daarin staat bijvoorbeeld dat bewoners geen extra bijgebouwtjes mogen plaatsen, geen rommel mogen neergooien en verplicht zijn met elkaar het terrein te onderhouden. Dat laatste hoef je niet gezamenlijk te doen, ieder kan ook op zijn eigen tijd zijn eigen deel doen."

"Deze aanpak zal voor alle locaties gelden. In Papendrecht heeft een verhuurder zich gemeld die een locatie heeft voor drie huisjes. Zodra de gemeente akkoord gaat, gaan de omwonenden geïnformeerd worden. De gemeente is nu ook enthousiast. In Dordrecht zijn we bezig met de locatie Crabbehof. Over tien of vijftien jaar komt daar nieuwbouw; tot die tijd kunnen daar tiny houses worden neergezet."

Informatieavond

Momenteel heeft Tiny House Drechtsteden 170 namen op de lijst van geïnteresseerden staan. "In het najaar verzorgen we een bijeenkomst waar we informatie zullen verstrekken over de mogelijke locaties. Mensen die donateur zijn - voor een tientje per jaar - worden als eersten benaderd zodra we grond hebben." Voor meer informatie: www.tinyhousedrechtsteden.nl