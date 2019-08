Rabobank steunt expositie 'Schooltijd in Termei 1940-2000'

AMEIDE/TIENHOVEN • Historische Vereniging Ameide en Tienhoven heeft woensdag een cheque van 1.200 euro ontvangen van het Coöperatiefonds van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Het geld is bestemd voor de expositie "Schooltijd in Termei 1940-2000", die in de week van de Paardenmarkt in oktober plaatsvindt in de Gereformeerde Sionkerk.

De cheque werd namens het Coöperatiefonds van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden uitgereikt door de in Tienhoven aan de Lek woonachtige Kees Nomen. Annie Terlouw, bestuurslid van de historische vereniging, nam de cheque in het historische stadhuis op de Dam van Ameide in ontvangst.