Beschonken automobilist heeft jerrycans vol benzine in achterbak

HOOGBLOKLAND • De politie heeft zaterdagochtend een bestuurder op de A27 aangehouden voor rijden onder invloed. De man bleek zeven jerrycans met benzine in zijn kofferbak te hebben. Daarom doet de politie onderzoek naar eventuele brandstofdiefstal.

De man werd aangehouden nadat er een melding binnen was gekomen over gevaarlijk rijgedrag op de A27 ter hoogte van Hoogblokland. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden en overgracht naar het politiebureau in Gorinchem. Toen later in het voertuig gezocht werd naar een achtergebleven rijbewijs, werden de jerrycans in de kofferbak gevonden.