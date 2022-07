Leerlingen De Knotwilg halen ruim 3.000 euro op voor dagje uit Oekraïense kinderen

NIEUWPOORT/LANGERAK • Leerlingen van openbare basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort-Langerak haalden onlangs met een sponsorloop 3.004,30 euro op.

De loop was georganiseerd door vier leerlingen: Raf, Walter, Tibbe en Maxim. Alle kinderen van de school hebben zoveel mogelijk rondjes gelopen en hiervoor geld opgehaald. Het geld is bestemd voor Oekraïense kinderen uit Nieuwpoort en Langerak en omliggende dorpen. Van dit bedrag krijgen ze een geheel verzorgd dagje uit aangeboden in de Alblasserwaard.