Sanne de Kruijk uit Groot-Ammers wint Molenlanden Dictee

GIESSENBURG • MC Forte hield afgelopen week in zalencentrum de Til in Giessenburg weer het Molenlanden Dictee. Achttien leerlingen uit groep 7 en 8 van negen scholen uit de gemeente Molenlanden namen deel.

Het dictee, geschreven en voorgelezen door kinderboekenschrijfster Annette van der Plas, handelde helemaal over de geschiedenis van de streek. Tijdens het nakijken van het dictee namen de kinderen een kijkje in museum Het Reghthuys en bij het monument voor de omgekomen vliegeniers in de Tweede Wereldoorlog.

Sanne de Kruijk uit groep 8 van CBS Eben Haëzer uit Groot-Ammers was bij de prijsuitreiking de winnares; zij kreeg de eerste prijs, een E-reader. Voor de (gedeelde) tweede plaats waren Allysia en Manuel van OBS de Stapsteen en CBS de Bron de gelukkigen. Zij gingen ieder met een boekenbon naar huis.

En was er aan het eind voor iederéén nog een aardigheidje: het gesigneerde boek ‘de Geheime Schuilplaats’ van Annette van der Plas.