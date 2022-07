Piet Damsteeg wint bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Piet Damsteeg heeft in de afgelopen maand de mooiste foto gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

In het kader van het thema ‘imperfectie’ kozen de leden voor de foto van Piet, die een koolmeesje op de foto had gezet met een doorgegroeide snavel. In gevangenschap kan dit verholpen worden door het geheel bij te knippen en te corrigeren. Deze vogel kon gelukkig ondanks deze imperfectie nog wel eten en drinken.