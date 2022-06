Dit zijn de 5 vloertrends van hét moment

Het wordt soms misschien overschat, maar welke vloer je kiest, is enorm bepalend voor de rest van je interieur. Je wilt daarom bij het uitzoeken van een vloer zorgvuldig te werk gaan. Is de vloer en het vloerpatroon die jij graag wilt, wel makkelijk te leggen? Of wil je liever een gietvloer door een specialist laten leggen? Het zijn allemaal belangrijke punten die bepalend zijn voor je vloerkeuze. De praktische zaken zijn echter niet als enige belangrijk, want het oog wil natuurlijk ook wat!

Ga dus op zoek naar de perfecte combinatie tussen praktisch en stijlvol. Wat zijn de trends van hét moment? Je leest het hieronder.

De veelzijdige PVC vloer

De kwaliteit van PVC vloeren is tegenwoordig ontzettend goed. Het zijn namelijk sterke en stevige vloeren die goed tegen een stootje kunnen. En niet geheel onbelangrijk, een PVC vloer is heel onderhoudsvriendelijk en dus makkelijk schoon te maken. Ideaal voor een druk huishouden waar veel gebeurd. PVC vloeren zijn verkrijgbaar in ontzettend veel verschillende stijlen en kleuren en daardoor geschikt voor iedere woonstijl. Lange planken, brede of juist smalle? Het is allemaal mogelijk en geschikt voor ieder interieur, van modern tot klassiek. Dit soort vloeren zijn door de structuurtechniek bijna niet te onderscheiden van een echte houten vloer en komt in ieder huis goed tot zijn recht. Je kan een PVC vloer zowel in de woonkamer als in de slaapkamer plaatsen en zelfs in de keuken doet deze vloer het goed, dankzij de vochtbestendigheid en slijtvastheid.

Tegels van keramiek

Een sfeervolle uitstraling in je interieur creëer je onder andere door een vloer van Keramische tegels in je huis te plaatsen. Het maakt een industriële of moderne woonstijl helemaal af en deze tegels zijn er in vele soorten en maten. Keramische tegels staan mooi in iedere ruimte, maar zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar het snel vochtig kan zijn, zoals de badkamer of keuken. De tegels namelijk wel tegen een stootje en zijn heel makkelijk schoon te maken. Keramische tegels in combinatie met hout of een sfeervol vloerkleed maakt de look helemaal af!

Fun fact: keramische tegels gaan ook perfect samen met vloerverwarming. Heel fijn dus als je snel koude voeten hebt.

De klassieke houten vloer

Warm, klassiek en elegant. Dat zijn toch wel de beste woorden om een echte houten vloer te omschrijven. Gelegd in een Hongaarse punt, in de populaire vissengraad óf juist in doorgeleefde smalle planken gewoon simpel naast elkaar. Een houten vloer geeft ieder huis, in iedere woonstijl een eigentijds karakter. Wel is een houten vloer vaak prijzig en vereist iets meer onderhoud dan een ander soort vloer. Maar tijdloos is het zeker! Een houten vloer zal altijd in de lijst met laatste woontrends staan.

Makkelijk laminaat

Uiteraard overtreft geen enkele vloer “de houten vloer” als het gaat om de geschiedenis van vloertrends, maar laminaat staat ook al een flinke tijd hoog in de ranking. Een laminaatvloer is praktisch en makkelijk te leggen, dus niet voor niets een favoriet. Laminaat beweegt ook zeker mee met de nieuwste woontrends. Zo bestaan er allerlei verschillende laminaat soorten, kleuren en patronen. Zo zijn op dit moment lichte bleke houttinten helemaal hot! En door de jaren heen wordt de kwaliteit van laminaat ook steeds beter. Zeker een goede keuze dus!