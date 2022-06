Incasso 2.0: een nieuwe wind door het vorderen van openstaande schulden

Ben jij ondernemer en heb je te maken met klanten die niet betalen? Dat is erg vervelend. Niet alleen omdat je moet wachten op je geld, maar ook omdat je er tijd in moet steken die je voor productievere zaken zou kunnen gebruiken. Om je dat uit handen te nemen, kun je gebruikmaken van de diensten van een incassobureau. Ervaring leert echter dat ook dat een stroperig en langdurig proces kan zijn waarbij succes niet altijd gegarandeerd is.

Het incassobureau Debtt.com heeft echter een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die men zelf Incasso 2.0 noemt. We vertellen er meer over.

Online indienen en op de hoogte blijven

Eén van de manieren waarop Debtt het proces gemoderniseerd heeft, is door gebruik te maken van een online portal. Via dit online portal lever je als ondernemer je vordering aan. Vervolgens kun je via hetzelfde portal precies zien welke activiteiten het incassobureau ondernomen heeft. Zo weet je dat men aan de slag is voor je en in welke fase de vordering verkeert. De eerste activiteiten worden doorgaans al binnen twee uur ondernomen.

Social media

Traditionele incassobureaus beginnen vaak met het versturen van een brief of een mail naar de schuldenaar. Vervolgens duurt het dan weer een tijd voor er verdere acties ondernomen, zoals het contacteren via telefoon, ondernomen worden. Debtt speelt juist in op de andere mogelijkheden die er zijn om een debiteur te bereiken. Zo gebruikt men social media om contact te leggen, want natuurlijk helemaal past in de huidige tijd waarin veel mensen actief zijn op platforms als Facebook, Twitter, Instagram en TikTok. Vaak is op deze manier ook na te gaan dat berichten ontvangen en gelezen zijn en dat de debiteur dus op de hoogte is.

Slagingspercentage

Niet elk vorderingstraject bij een incassobureau resulteert per se in een succesvolle vordering van de openstaande schuld. De moderne werkwijze van Debtt resulteert daarentegen in het hoogste slagingspercentage van Nederland. Dat in combinatie met het vlot ondernemen van acties om dossiers af te handelen, maakt het een interessante partner voor ondernemers die te maken hebben met openstaande facturen. Immers kunnen te veel en te grote openstaande facturen de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen.

Word jij ook geconfronteerd met facturen die maar niet betaald worden, dan is het de moeite waard om bij Debtt aan te kloppen met je vordering. Zeker omdat daarmee de kans groter is dat je je geld alsnog zo snel mogelijk krijgt.