Oekraïense jongeren helpen mee bij Blauwalg Festival in Goudriaan

GOUDRIAAN • Het vrijwilligersteam van het Blauwalg Festival, op zaterdag 9 juli bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan, krijgt deze editie een internationaal tintje: drie jonge vluchtelingen uit Oekraïne helpen mee.

De jongeren verblijven momenteel samen met andere vluchtelingen in het voormalige gemeentehuis in Meerkerk. Eén van de coördinatoren daar is Bram van der Wal. “En dat is weer een goede vriend van ons”, licht Gerjan de Vries, mede-organisator van het Blauwalg Festival toe. “Hij gaf aan dat een aantal Oekraïners graag de handen uit de mouwen wilden steken.”

Engels

De organisatoren van het festival zetten de de deur graag wijd open en legden contact met het drietal. “Ze staan echt te popelen. Op 9 juli gaan ze meehelpen bij het opbouwen, komen ze achter de bar te staan en helpen ze bij het opruimen.” De communicatie kan soepel verlopen. “Ze spreken beter Engels dan ik”, lacht Gerjan. “Dus dat komt helemaal goed.”

Er zijn al honderden kaarten voor het Blauwalg Festival over de toonbank gegaan, maar er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor het muzikale evenement waarbij de bezoekers kennis kunnen maken met bands die nog net niet doorgebroken zijn. De stijlen lopen uiteen van Indie en rock tot ska en electro. Meerdere bands uit de Alblasserwaard komen op het podium.

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: blauwalgfestival.nl