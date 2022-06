Unieke samenwerking in Slingelandse Plassen officieel van start

GOURDRIAAN • Vijf organisaties zetten vrijdag 10 juni 2022 hun handtekening onder de stichtingsakte van de stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen.

Alle organisaties zijn actief in de Alblasserwaard en rekenen ook de gemeente Molenlanden tot hun werkgebied. Uniek aan de samenwerking is dat de gemeente het beheer en de ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied toevertrouwt aan inwoners en particuliere organisaties.

De provincie Zuid-Holland nam ruim veertig jaar geleden het initiatief om in het gebied de recreatie te versterken en meer natuur te ontwikkelen. In 2016 volgde het besluit van de provincie om het gebied over te dragen aan de gemeente. Voor de initiatiefnemers was dat het moment om aan de gemeente voor te stellen een stap verder te gaan en de inwoners en organisaties in te schakelen. De gemeenteraad van Molenlanden stemde hier eind vorig jaar mee in.

Na een gedegen en langdurige voorbereiding is het nu zover dat de initiatiefnemers de nieuwe Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen oprichten. Het gaat om hengelsportverenigingen ‘De Alver’ en ‘De Graafstroom’, Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’, het Polderbos en Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost. Binnen het grotere verband van de nieuwe stichting gaan deze partijen zich ontfermen over het beheer en de verdere ontwikkeling van 35 ha grote gebied.

De ondertekening vindt plaats op vrijdag 10 juni om 14.00 uur in het gebied van de Slingelandse Plassen. Notaris mr. J.W.A. Kruitbosch zal ter plekke, in de open lucht, de stichtingsstatuten voorlezen en de partijen uitnodigen de handtekening te plaatsen.