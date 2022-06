King’s of Tuning keert terug in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, is het weer tijd voor King’s of Tuning. In 2017 vond dit autofestijn voor het eerst plaats, maar de covid-perikelen schoven een vervolg op de lange baan. Nu vier jaar later organiseren Hidde en Jannicke Terlouw het opnieuw.

Vanaf half elf tot elf uur komen de auto’s het terrein van sporthal De Reiger in Groot-Ammers oprijden. Vanaf dan is het genieten geblazen voor tuner Hidde. “Zelf zit ik al tien jaar in de Nederlandse tuningwereld.” Via zijn eerste auto rolde hij deze wereld in. “Ik ging op zoek naar mogelijkheden om hem mooier te maken en kwam via bijvoorbeeld Facebook terecht bij alle mogelijkheden die er zijn.” Inmiddels is een verbouwde Citroën Saxo zijn trots. “Een nieuw bumperpakket, speciaal voor mij gemaakte setje banden en een airride zitten er onder andere al in.”

Tuners

Aan regels hoeven de tuners zich niet te houden. Er geldt geen max- of minimum aan de aanpassingen van de auto’s. “Iedereen is helemaal vrij om te doen wat hij of zij wil.” Aankomende maandag zal er dan ook een diversiteit aan aanpassingen te zien zijn. “Zo staat er bijvoorbeeld een getunede Opel Kadett uit 1988 met 650 pk.”

Jury

Dit jaar wordt er voor het eerst gezocht naar een publiekslieveling. Bezoekers mogen hun stem uitbrengen op hun favoriet getunede auto. Naast deze prijs zijn er nog zeventien andere categorieën waar niet het publiek maar een jury de winnaar bepaalt. Wie heeft bijvoorbeeld de mooiste banden en welke auto het uniekste interieur. Medeorganisator Jannicke vormt samen met een vriendin de jury. Twee vrouwen dus. Maar niet onbekend in de wereld van de autotuning. Jannicke had jarenlang zelf ook een auto, maar toen zij vorig jaar samen met Hidde een kind kreeg, heeft ze hier afscheid van genomen.

Volgens Hidde zullen de autoliefhebbers hun ogen uitkijken aankomende maandag. Maar wanneer je niet zo in de auto’s zit, is het zeker niet gezegd dat je het niet leuk gaat vinden. “Er valt genoeg te zien en te beleven en de tuners laten graag zien wat ze allemaal kunnen.”

Iedereen is vanaf 11.00 uur van harte welkom om een blik te werpen op de kleurrijke voertuigen. Om 17. 00 uur vindt de prijsuitreiking plaats.