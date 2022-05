Dit heb je allemaal nodig om te duiken

Duiken is een zeer populaire oceaansport, vooral onder mensen die graag de verborgen schoonheden van de oceaan ontdekken. Het vereist echter wel enige planning. Voordat u een veilige en plezierige duik in de diepten van de oceaan kunt nemen, moet u eerst de fysieke mogelijkheden, kennis en technische training verwerven die nodig zijn om een succesvolle duik uit te voeren.

Maar het allerbelangrijkste is dat je de juiste duikuitrusting hebt.

Duikmasker

Menselijke ogen zijn niet gemaakt om goed te functioneren in water, vooral niet in zout water. Daarom is een duikbril een van de meest cruciale dingen die je nodig hebt. Wat heb je immers aan duiken als je de prachtige omgeving niet kunt zien?

Een comfortabel masker van goede kwaliteit kan het verschil betekenen tussen een saaie duik en een heerlijk onderwateravontuur. Je kunt een duikmasker huren, maar wil je echt een gehuurd masker dragen waar honderden mensen op hebben gespuugd? Speeksel, geloof het of niet, wordt vaak gebruikt om maskers te behandelen en te voorkomen dat ze beslaan. Is het niet walgelijk?

Een droogpak of wetsuit

Ondanks het feit dat reizen met een droogpak of wetsuit door zijn gewicht een hoofdpijn is, is het uiterst noodzakelijk om uw huid te beschermen en u warm te houden. Het is vaak gemaakt van neopreen rubber, dat dient als vulling door een klein laagje water tegen de huid te houden.

Vinnen

Vinnen zijn een integraal onderdeel van uw duikuitrusting. Ze geven je controle over je bewegingen en helpen je snel en gemakkelijk door het water te bewegen. Scuba vinnen zijn onderverdeeld in twee categorieën: open hiel en hele voet vinnen. Binnen deze twee categorieën heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen nog twee varianten: blade of split. Beide varianten worden door sublub.nl aangeboden.

Handschoenen voor Scuba

Scuba- of duikhandschoenen zijn gemaakt van stevige, duurzame materialen die de huid beschermen tegen perforaties en schuren bij het verkennen van onderwatergrotten en andere uitdagende duiksituaties. Ze werken net als een wetsuit door een dun laagje water tussen de huid en het textiel te sluiten om warmteverlies te beperken. Deze handschoenen beschermen niet alleen uw vingers en handpalmen, maar houden uw handen ook behaaglijk onder water.

Scuba Duik Tank

Een duikfles, ook wel duikfles genoemd, is een ander uitrustingsstuk dat je bij het duiken nodig hebt. Het is een onderdeel van je ademhalingssysteem waarmee je enorme hoeveelheden perslucht of specifieke gascombinaties zoals Nitrox kunt opslaan en vervoeren.

Ademautomaat

Door lucht onder hoge druk om te zetten in omgevingsdruk, stelt de ademautomaat je in staat de lucht uit je tank in te ademen. Een eerste trap is verbonden met de tank of duikfles die je op je rug draagt, terwijl een tweede trap is verbonden met het onderdeel van de ademautomaat dat je in je mond stopt. De automaat bevat ook een reserve tweede trap en manometers. Wanneer u een duikautomaat kiest, moet u ervoor zorgen dat deze u het meeste comfort en de beste prestaties biedt voor uw specifieke eisen.

Kompas, dieptemeter en onderwatermanometer

Tijdens een duik houdt een dieptemeter de huidige en de maximaal bereikte diepte bij. Ondertussen geeft een duikdrukmeter (SPG) aan hoeveel gas er nog in je duikfles of duikfles zit, wat je kan helpen om je gasvoorraad tijdens je duik in de gaten te houden.

Duikcomputer

Het doel van deze apparatuur is te bepalen hoelang je onder water bent geweest, hoe diep je bent gegaan, en hoelang je op die diepte kunt blijven. Een duikcomputer kan worden gebruikt in combinatie met de drie bovengenoemde onderdelen om een veilige en plezierige duik te garanderen. Het huren van een duikcomputer kan duur zijn, dus is het vaak verstandiger om er een te kopen.

Compensator voor drijfvermogen

Het trimvest, ook bekend als een trimvest, zorgt ervoor dat je niet naar de oppervlakte drijft of naar de bodem van de oceaan zinkt. Het is in wezen een vest of jas die je tijdens je duik draagt om het drijfvermogen onder controle te houden. Als je wilt stijgen, kun je lucht toevoegen aan de interne blaas van de BC, of je kunt een bepaalde hoeveelheid lucht laten ontsnappen als je dieper wilt duiken.

Sommige trimvesten regelen niet alleen uw drijfvermogen, maar hebben ook zakken en riemen om al uw belangrijke duikspullen in op te bergen (als u daar belangstelling voor hebt).