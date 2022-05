Prachtige werkstukken tijdens projectweek op Samen op Weg in Hoornaar

HOORNAAR • Na de meivakantie zijn de leerlingen van CBS Samen op Weg te Hoornaar gestart met de projectweek ‘Landen’. Er werd per groep gewerkt over Israël, Nederland, Zuid-Afrika, China, Egypte en Mexico. In groep 2, waar over Nederland gewerkt werd, kwam een leerling uitleg geven over kaasmaken. Bij haar thuis op de boerderij wordt kaas gemaakt. In groep 6/7a werden Farao’s gemaakt, enzovoorts.

Op donderdag 19 mei was er een kijkmiddag, zodat iedereen de prachtige werkstukken kon bekijken.