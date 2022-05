Hoe anoniem te blijven op het internet en waarom zou je dat moeten doen?

Nadat je weet hoe bedrijven snuffelen in alles wat je online doet, geloof je dat het internet is gebouwd op anonimiteit?

Privacy op het web is iets waar we alleen maar van kunnen dromen. Het gaat niet alleen om spionage door de overheid, maar ook om hoe techreuzene Facebook, Google, Amazon, etc. gebruiken om gegevens te verzamelen voor gerichte advertenties. Daarom zoeken we naar manieren om online anoniem te blijven.

Wat de reden ook is, mensen willen online gaan zonder gevolgd te worden. En er is niets mis mee om online anoniem te blijven. In deze ereen waar identiteitsdiefstal, hacking, phishing-aanvallen ongebreideld zijn geworden, is het beschermen van diefstal van persoonlijke gegevens van het grootste belang.

Gelukkig kan dit op een aantal manieren en vandaag gaan we bespreken hoe we anoniem kunnen blijven en beschermen tegen identiteitsdiefstal.

Als je denkt dat we zullen aanraden om offline te gaan, dan heb je het mis. Want dat is geen optie. Hier bespreken we hoe u kunt voorkomen dat u het slachtoffer wordt van identiteitsdiefstal.

7 manieren om anoniem te blijven op het internet

Houd de volgende punten in gedachten om spionage, gerichte advertenties, ID-diefstal, enz. Te minimaliseren.

1. Gebruik Tor browser

De browser speelt een belangrijke rol om u anoniem te houden. Om verborgen te blijven, gebruik je een geanonimiseerde browser, zoals Tor, Brave, etc. Zodra u Tor of een dappere browser gebruikt om op internet te surfen, wordt al het verkeer via willekeurige knooppunten gerouteerd om uw identiteit online te verbergen. Op deze manier kunt u internet anonimiteit bereiken en uw eigen f beschermen tegendiefstal van persoonlijke gegevens.

2. Vermijd het gebruik van plug-ins

Velen van ons gebruiken tegenwoordig om dingen te vereenvoudigen browserplug-ins, maar ze zijn allemaal niet veilig. De meeste plug-ins die u gebruikt, laten sporen achter en kunnen uw locatie en identiteit onthullen. Daarom, als u anonymous op het internet wilt blijven, vermijd het gebruik van plug-ins.

Als u echter plug-ins wilt gebruiken, gebruikt u Privacy Badger, een plug-in die is ontworpen met verbeterde privacy. Deze plug-in is beschikbaar voor Chrome en Firefox en voorkomt dat adverteerders en trackers van derden uw webb-rowsing volgen. Opmerking Privacy Badger blokkeert alleen die advertenties die als trackers worden gebruikt. Hoe meer u bladert, hoe effectiever Privacy Badger wordt, omdat het leert van uw online gedrag en identiteitsdiefstal helpt.

3. Gebruik VPN

Gebruik vervolgens een VPN een anonieme method om verbinding te maken met internet. Er zijn letterlijk tientallen VPN’s speciaal voor dit doel gebouwd. U kunt ze allemaal gebruiken om het volgen van uw digitale voetafdrukken moeilijk te maken. Maar vergeet niet dat het kiezen van een gratis VPN u nooit zal helpen uw identiteit te verbergen. Voor slechts een paar euro per maand blijf je eenvoudig je online anonimiteit met een betrouwbare VPN. Een van de meest betrouwbare VPN’s downloaden: https://surfshark.com/nl/download

4. Gebruik HTTPS

Controleer bij het bezoeken van een site of deze op HTTP of HTTPS staat. Vertrouw degenen met HTTPS. Als u echter een HTTP-site wilt bezoeken, gebruikt u een VPN zoals Surfshark om online anoniem te blijven.

5. Anonieme branderaccounts instellen

Gebruik verschillende accounts, wachtwoord en wachtwoord vraagantwoorden voorelke website waar u een inlogaccount aanmaakt. Degenen die paranoïde zijn, moeten meerdere e-mailaccounts maken, waardoor het moeilijk is om terug te volgen. Gebruik e-mailservices die zichzelf uitleggen als anoniem. Dit helpt voorkomen dat u het slachtoffer wordt van identiteitsdiefstal .

6. Test op DNS-lekken en browsertracking

ISP’s gebruiken meestal hun eigen DNS-servers om uw online activiteiten bij te houden en u te identificeren. Als u niet wilt worden gevolgd of zich zorgen maakt over online privacy, gebruik dan betrouwbare VPN’s, omdat de beste VPN-leveranciersDNS-servers gebruiken om de anonimiteit van internet te beschermen.

Om er zeker van te zijn dat u beschermd bent tegen DNS-lekken, gebruikt u een van de VPN’s en bezoekt u een van de DNS Leak Test-sites en voert u de uitgebreide test uit die dit helpt beschermen tegen identiteitsdiefstal.

7. Vermijd het opslaan van gegevens in de browser

Standaard slaan browsers surfgeschiedenis, downloads, cache en cookies op. Dit alles vormt een bedreiging voor de identiteitsbescherming. Daarom, om veilig te blijven in plaats van te vertrouwen op een webbrowser om wachtwoorden op te slaan, gebruik wachtwoordmanagers. Password manager helpt niet alleen wachtwoorden te beschermen, maar laat u ook complexe wachtwoorden genereren. Om dit wachtwoord te gebruiken, hoeft u alleen maar een hoofdwachtwoord te onthouden en de rest over te laten aan uw wachtwoordbeheerder.

Gebruik daarnaast anonieme surfmodi. Meer informatie over het openen van browsers in de incognitomodus.