Voorlopig nog geen pinautomaat met spraakfunctie in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Het is technisch niet mogelijk om op de geldautomaat in Molenaarsgraaf een spraakondersteuning te plaatsen. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van vragen van de SGP.

Die partij had de verdwenen spraakfunctie op de geldautomaat op het winkelcentrum aan de kaak gesteld. In Molenaarsgraaf woont minimaal één persoon die blind is. Zonder spraakfunctie kunnen slechtzienden en blinden niet zelfstandig geld pinnen. De SGP vroeg zich af of de spraakfunctie hersteld zou kunnen worden, maar dit blijkt op korte termijn niet te kunnen.

“Wanneer de geldautomaat vervangen gaat worden voor een nieuwe geldautomaat dan is spraakondersteuning wel mogelijk en wordt deze toegepast. Het is op dit moment onduidelijk wanneer dit het geval is, de nieuwe geldautomaten zijn in ontwikkeling. Vervanging kan over twee jaar zijn, maar kan ook langer duren”, aldus het gemeentebestuur.

De gemeente heeft contact gehad met de Rabobank en Geldmaat, het bedrijf achter de pinautomaat. “Zij herkennen het probleem voor deze inwoner. In het verleden had de Rabobank de service Geldexpress voor het thuis laten bezorgen van contant geld. Deze service bestaat niet meer. De Rabobank is met geldtransporteur Brinks in gesprek om deze service weer aan te bieden. Hier is nog geen uitsluitsel over.”

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een volmacht. Een ander kan dan contant geld opnemen.

Een nieuwe geldautomaat plaatsen is een zeer kostbare investering, die tijdelijk is. Alle geplaatste apparaten worden namelijk vervangen worden door nieuwe geldautomaten (met spraakondersteuning) die op dit moment nog in ontwikkeling zijn.

In de gemeente Molenlanden staan op diverse locaties pinautomaten met spraakondersteuning. Die zijn te vinden in Streefkerk, Noordeloos, Nieuwpoort en Arkel. Ook in omliggende gemeenten als Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem is dit mogelijk.