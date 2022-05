Crisisnoodopvang Oekraïense vluchtelingen Zuid-Holland Zuid verplaatst naar Dordrecht

GORINCHEM/DORDRECHT • De crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in de regio Zuid-Holland Zuid verplaatst van Gorinchem naar Dordrecht.

Vanaf maandag 9 mei worden de vluchtelingen die in onze regio aankomen in de crisisnoodopvang bij gebouw Crownpoint in Dordrecht opgevangen. Sporthal De Hoefslag in Gorinchem, die hier vanaf half maart voor is ingezet, is niet langer beschikbaar voor crisisnoodopvang.

In het bijgebouw van Crownpoint kunnen 100 vluchtelingen terecht voor de eerste noodopvang. Zij krijgen eten, onderdak en een bed. De crisisnoodopvang is niet geschikt om langere tijd te verblijven. Zij verblijven hier maximaal drie dagen. Vanuit deze opvang wordt dan gezocht naar een plek in de regio voor langdurige opvang. Deze locatie op het terrein van Crownpoint is voor langere termijn beschikbaar als crisisnoodopvang.

Langdurige- en crisisnoodopvang

In gebouw Crownpoint worden op dit moment 136 vluchtelingen opgevangen voor de langere termijn. Hier zijn 735 bedden voor beschikbaar. De crisisnoodopvang zit niet in hetzelfde gebouw, maar in het gebouw ervoor. Het is onderdeel van het voormalige Crownpoint kantorencomplex.

Eerder was de crisisnoodopvang voor de regio Zuid-Holland Zuid in De Hoefslag in Gorinchem. Hier konden ook 100 vluchtelingen terecht. Deze locatie is echter niet langer beschikbaar. Voor de vluchtelingen die momenteel in De Hoefslag verblijven, wordt voor zondag 8 mei een opvangplek gezocht voor de langere termijn, zodat zo min mogelijk vluchtelingen moeten verhuizen van de oude naar de nieuwe crisisnoodopvang.

Goede samenwerking

Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “Deze nieuwe locatie is een belangrijke ontwikkeling voor de crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Nu De Hoefslag niet langer beschikbaar is, kunnen we vluchtelingen toch een veilige plek bieden voor de eerste dagen in onze regio. Dit hebben we alleen kunnen realiseren door de goede samenwerking tussen de gemeenten, de Veiligheidsregio en betrokken organisaties.”