Scholenproject en expositie over Playmobil bij de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Aan de komende zomerexpositie in Museum De Koperen Knop over Playmobil, wordt meegewerkt door de Stichting School & Bedrijf en door Sterk Techniek Onderwijs.

Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs van 13 scholen in de regio zijn aan het werk met Playmobil-pakketjes. Dit gebeurt ter voorbereiding van de expositie Playmobil Verzameld in het museum.

Het betrekken van regionale scholen via de genoemde organisaties gebeurde al wel eerder. Vorig jaar heeft Museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam hier voor het eerst een wedstrijdelement aan verbonden. De bedoeling van deze samenwerking met de scholen is de leerlingen de mogelijkheid bieden om binnen voor hen bekende thema’s zich verder te kunnen ontwikkelen in hun technische opleiding. De uitgewerkte projectopdrachten worden door een deskundige jury beoordeeld, er is een feestelijke prijsuitreiking aan verbonden en de resultaten worden in de expositie geïntegreerd.

De expositie wordt ingericht door een groep verzamelaars van deze bekende speelgoedlijn, die u het meest bijzondere uit hun verzameling zullen tonen. De expositie wordt ingericht door een aantal enthousiaste verzamelaars van Playmobil, die daarbij verschillende thema’s en ontwikkellijnen zullen volgen. Dit zal bij de bezoekers veel momenten van herkenning oproepen, vooral ook omdat zowel nieuw als ouder Playmobilmateriaal onderdeel gaat vormen van de expositie. Deze is daardoor uitermate interessant voor zowel de jongeren als hun ouders en grootouders. Aan de expositie is ook een detectivespel verbonden, er komt een speurtocht op papier en in augustus wordt een ruil- en koop- annex verkoopdag georganiseerd.

Het museum

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag 13.00-17.00 uur. De theetuin is open van woensdag t/m zaterdag. Het museum is gevestigd in een grote monumentale boerderij. Er is ook een permanent gedeelte, er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een royale ontvangstruimte De Etage en een museumcafé met terras. Voor vragen: koperenknop@koperenknop.nl of 0184-611366.