Gratis Onlinecursus voor mantelzorgers uit Molenlanden: ‘Hoe kom je tot rust’

MOLENLANDEN • Voor mantelzorgers uit Molenlanden, Sliedrecht of Vijfheerenlanden wordt op vrijdag 13 mei de eerste bijeenkomst van de tweeluik online bijeenkomsten gehouden over ‘Hoe kom je tot rust’. De tweede bijeenkomst is op 20 mei.

Deze cursus is voor iedereen die zorgt voor een naaste met een chronische ziekte, verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. In deze twee bijeenkomsten worden handvatten geboden om meer rust te krijgen. Tijdens de training is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere mantelzorgers.

Er kan vanaf 09:45 uur worden ingelogd, de bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.00 uur. De bijeenkomst gaat via teams (hulp bij het online komen is aanwezig).

De cursus is gratis. Trainers zijn Victoria de Jong en Nienke Wessels. Aanmelden kan bij het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl of op Facebook en Instagram.