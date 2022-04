Leerlingen Yuverta bouwen aan educatiecentrum Polderbos Slingeland

GOUDRIAAN/OTTOLAND • Deze week zijn alle eerstejaars leerlingen van Yuverta uit Ottoland aan de slag bij de aanleg van het Educatiecentrum Polderbos in Goudriaan.

Het Educatiecentrum is een initiatief van de stichting Polderbos. Het doel van het centrum is om kinderen op speelse wijze in contact te brengen met de natuur in de omgeving van de Slingelandse Plassen.

Eerder dit jaar hebben de leerlingen zelf ideeën aangedragen voor het centrum. Dit resulteerde in prachtige ontwerpen waarin onder andere een blote voetenpad, een wilgenbos, een beestjesbank, een waterpartij, insectenhotels en een wilgenboog zijn opgenomen.

Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van Yuverta gestart met het realiseren van hun eigen ontwerpen. Met begeleiders van de school en vrijwilligers van stichting het Polderbos is veel werk verzet en zijn de contouren van het centrum nu goed zichtbaar. Het mooie weer van deze week heeft zeker een rol gespeeld, maar het enthousiasme van de leerlingen en docenten hebben deze Yuverta projectweek tot een groot succes gemaakt.

Meer over het Polderbos en het werk van de leerlingen van Yuverta is te zien op de Facebook pagina Polderbos Slingeland.

Het educatief centrum is natuurlijk nog niet klaar en vergt ook onderhoud. Belangstellende vrijwilligers kunnen contact opnemen met Piet Versteeg via 06-15689382 of mailen naar polderbosslingeland@outlook.com.