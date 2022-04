Utrechtse zoekt weiland voor natuurproject en tiny house in Molenlanden

MOLENLANDEN • Lilian van de Zande uit Utrecht is in de gemeente Molenlanden op zoek naar een weiland van ongeveer een halve hectare, om daarop een natuurproject te starten in combinatie met een tiny house voor haarzelf.

“In mijn leven is een behoefte ontstaan om de huidige manier van leven te verruilen voor een leven wat bijdraagt aan toekomstige generaties”, legt Lilian uit. “Die bijdrage is in de vorm van een project. Het project bestaat kort gezegd uit natuur- en/of biodiversiteit ontwikkeling en natuurbehoud, in samenwerking met groenscholen.”

Ze vervolgt: “Er kunnen biologielessen gehouden worden voor basisscholen. De buurt kan komen ervaren, maar ze kunnen ook komen meehelpen met bijvoorbeeld schoffelen bij een kopje koffie en recreanten kunnen komen genieten van wat er zich gaat ontwikkelen op het land.”

“Zo’n stuk groen kan ook voorkomen dat steden en dorpen aan elkaar gebouwd gaan worden en dat er straks een generatie groot wordt zonder besef van de noodzaak van natuur(behoud) en biodiversiteit. Het project is aan te passen aan ieder stuk land vanaf een halve hectare.

Lilian roept iedereen op die een stuk land heeft wat net even te nat, te schuin of anderszins onhandig is voor agrarische doeleinden, zich bij haar te melden. “De persoon met een stukje weiland, draagt uiteraard natuurontwikkeling een warm hart toe en vindt het niet erg dat er iemand in een tiny house er bij komt wonen. Maar ook een stuk land, wat al jarenlang braak ligt te liggen, maar waarop je nu, in de vorm van het project, een stuk natuur kunt veilig stellen voor volgende generaties is interessant voor het project. Of boeren die tegen de CO2 grens aan zitten en met natuurontwikkeling en biodiversiteit hun bestaan veilig willen stellen.”

Belangstellenden of voor meer informatie kan men zich melden via lekkerwerken64@gmail.com.