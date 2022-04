Jubileum-uitje voor vrijwilligers hospice De Cirkel

PAPENDRECHT/ZWIJNDRECHT • “Jullie zijn ons kapitaal”, zei bestuursvoorzitter Ad van Driel in zijn speech aan boord van de Zilvermeeuw. Hij benadrukte dus de belangrijke taak van de vrijwilligers in de laatste levensfase van de bewoners van beide vestigingen van hospice De Cirkel.

Een glaasje water, een vriendelijk woord, even een hand vasthouden, deze ogenschijnlijk kleine dingen maken het verschil. Alle vrijwilligers, en hierbij betrok hij ook zijn collega-bestuurders, doen het vanuit hun hart en dat is van onschatbare waarde.

Op 7 januari 2011 opende hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht haar deuren voor inwoners van deze regio. Honderden mensen hebben hier inmiddels met hun dierbaren een warme laatste levensfase mogen ervaren. Het hospice is een waardevolle plek en is inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving. Het jubileum werd met een jaar uitstel gevierd door middel van een boottocht naar Woudrichem en door de Brabantse Biesbosch. Dit uitje werd aangeboden door de Stichting vrienden van hospice De Cirkel.

Eind 2020 werd de tweede vestiging geopend in Papendrecht, hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard. De bekendheid in de regio met deze voorziening moet nog verder groeien.

Prachtig alternatief

Een bijna-thuis-huis, als verzorging thuis niet meer goed mogelijk is, is een prachtig alternatief. De bewoner wordt verzorgd door de eigen thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts. Als dit door de afstand niet mogelijk is, is er een vervangingsregeling. Constante factor is de liefdevolle aanwezigheid van de vrijwilligers. Het uitje met de Zilvermeeuw was een blijk van waardering voor hen.

Manager, Angelique de Wit, citeerde uit het gedenkboek waarin een nabestaande haar dankbaarheid uitte: “Ik wil iedereen hiervoor bedanken, vrijwilligers, thuiszorg en huisarts. Ik kon dit niet alleen en ben ook geen moment alleen geweest. Ik kreeg troost, steun, niet alleen door woorden maar door aanwezigheid. Dank je wel, dit kan ik allemaal meenemen in mijn verwerking en maakt het een stuk acceptabeler. Jullie zijn kanjers en ik heb diep respect voor ieder, voor wie je bent en voor wat je doet.”

Angelique bedankte de vrijwilligers naast hun grote inzet voor hun deelname aan de jaarlijkse opleiding van de vrijwilligers waardoor zij hun taak bekwaam kunnen uitvoeren. Dit is nodig om de missie van het hospice te kunnen uitvoeren om haar bewoners te ondersteunen op een zo veilig en rustig mogelijke manier te kunnen sterven. Daarbij is er warme aandacht en ondersteuning voor hun naasten.