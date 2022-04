Voordelen van een Wallbox laadpaal thuis

Elektrisch rijden is geen nieuw begrip meer. In het Klimaatakkoord is het doel om tegen 2030 voor de helft minder broeikassen uit te stoten in Nederland ten opzichte van 1990. Het uiteindelijke plan is volledig CO2-neutraal in 2050. Elektrisch rijden zal dus alleen maar meer worden.

Daar hoort bij een goede landelijke laadinfrastructuur. Ook al is Nederland koploper van Europa op dit gebied, er is nog veel werk aan de winkel als het aantal elektrische auto’s blijft toenemen. Om altijd verzekerd te zijn van een laadplaats is een laadpaal thuis de meest ideale oplossing. Er zijn verschillende soorten laadpaal merken op de markt, waaronder Wallbox. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over laadpalen van Wallbox.

Waarom een laadpaal thuis?

Maar eerst, waarom is een laadpaal thuis een goede keuze? Ten eerste ben je een stuk goedkoper uit wat betreft laadkosten. Bij publieke laadpalen betaal je doorgaans zo’n 35 cent per kWh, terwijl je voor jouw laadpaal thuis enkel voor het energietarief van je energieleverancier betaalt. Daarnaast laad je met je eigen laadpaal ’s nachts op of op momenten wanneer het jou uitkomt. Zo vertrek je altijd met een volle accu vanaf huis. Op deze manier hoef je niet telkens naar publieke laadpalen in de buurt te zoeken. Bovendien wordt het steeds drukker bij openbare laadpunten door de toename in elektrische rijden. Met een eigen laadpaal voorkom je dus ook lange wachttijden.

Waarom Wallbox?

Wallbox is een laadpaal merk dat zich richt op het ontwikkelen van slimme en gebruiksvriendelijke laadoplossingen voor zowel particuliere als zakelijke elektrische rijders. Zoals de naam al doet vermoeden kunnen laadpalen van Wallbox aan de muur gemonteerd worden. Wanneer je een eigen oprit hebt en je je auto langs de wand wil parkeren, dan is een laadstation aan de muur wellicht de oplossing. Heb je liever een laadpaal? Dat kan ook, want Wallbox laadstations zijn ook op laadpalen te bevestigen. Laadpalen van Wallbox zijn krachtig met een compact en minimalistisch design. Verder zijn ze makkelijk in gebruik, verbonden met het internet én regelbaar. Voor Wallbox gebruikers is er altijd eenvoudig beheer via de myWallbox App en myWallbox Portal.

• Via de myWallbox App volg je de status van je lader, zie je real-time statistieken in, laad je tijdens daluren en vergrendel je je lader tegen ongewenst gebruik. Je kunt de app ook koppelen aan je Smartwatch voor maximaal comfort.

• Via myWallbox Portal beheer je alle laadpunten van je bedrijf in één platform. Zo beheer je onder andere gebruikerstoegang op alle locaties, update je alle laadstations op afstand, krijg je inzicht in real-time laadpaal statistieken en is automatische facturatie mogelijk.

Welke laadpalen van Wallbox zijn er?

Wallbox biedt verschillende laadpalen aan, geschikt voor iedere situatie. Wij lichten twee modellen voor je uit, waarvan één de ideale thuislader is en de ander een geschikte oplossing is voor bij uw bedrijf.

• Wallbox Pulsar Plus: compact, eenvoudig en slim. Wallbox Pulsar Plus heeft alles wat je zoekt voor een laadpaal thuis. Het laadstation is verkrijgbaar in zwart en wit. Door het minimalistische ontwerp past de Pulsar Plus in elke garage of oprit. Deze slimme lader kun je beheren via de myWallbox App. Hiermee plan je laadsessies zodat je bijvoorbeeld laadt tijdens daluren en daarmee kosten bespaart. Ook is dynamic load balancing mogelijk, wat overbelasting van het stroomnet voorkomt. Het enige nadeel van Wallbox Pulsar Plus is dat er geen automatische zakelijke verrekening mogelijk is.

• Wallbox Copper SB: veelzijdig maar elegant. Wallbox Copper SB is geschikt voor zowel bedrijven als particulier. Door het geïntegreerde stopcontact kan elke EV opladen met Wallbox Copper SB, wat ideaal is voor gasten bij uw bedrijf. Door middel van de RFID-kaartlezer bepaal je wie er toegang heeft tot het laadstation. In tegenstelling tot de Pulsar Plus kun je met de Copper SB automatisch zakelijk verrekenen. Ook dit laadstation is verkrijgbaar in zwart en wit.

Wanneer je beschikt over eigen terrein zoals een oprit, dan kom je in aanmerking voor een laadpaal installatie aan huis. Heb je deze mogelijkheid niet? Dan kun je een publieke laadpaal aanvragen bij je gemeente. Op deze manier komen er steeds meer laadpalen bij, zo ook in de gemeente West-Betuwe. Voorwaarden voor het aanvragen van een publieke laadpaal vind je op de website van jouw gemeente.