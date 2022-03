Tappunten weer beschikbaar voor vers drinkwater onderweg

REGIO • De openbare drinkwatertappunten van Oasen zijn weer beschikbaar voor gebruik. Wandelaars, fietsers, hardlopers en andere voorbijgangers kunnen terecht bij deze tappunten voor vers drinkwater.

De afgelopen maanden waren de tappunten afgesloten om ze te beschermen tegen het winterse weer. Nu de lente is aangebroken worden de tappunten weer aangesloten. Het aansluiten van de tappunten gebeurt handmatig, de verwachting is dat begin april alle tappunten beschikbaar zijn.

De tappunten zijn ideaal voor een gezonde dorstlesser onderweg, zeker nu het weer steeds meer zomers wordt. Ook dragen de tappunten bij aan een duurzamere omgeving. Zo stimuleert Oasen het hergebruik van bidons om de plastic afvalberg van flesjes te verminderen.

Ieder jaar plaatst Oasen nieuwe drinkwatertappunten bij in het voorzieningsgebied. In maart 2022 werd in de wijk Westergouwe in Gouda het tachtigste tappunt geplaatst. Oasen legt in samenwerking met gemeenten tappunten aan op strategische plekken, waar regelmatig wandelaars en fietsers langskomen.

Voor een volledig overzicht met locaties van de drinkwatertappunten, kijk op www.oasen.nl.