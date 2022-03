Thema-avond in Lux Mundi in Lexmond over levenseinde

LEXMOND • Op donderdag 7 april wordt in Protestants Kerkelijk Centrum Lux Mundi (Zuidernes 45 in Lexmond) een thema-avond georganiseerd. Dr. Annemarieke van der Woude uit Nijmegen zal een inleiding houden over ethische vragen rondom sterven en het levenseinde.

Dr. Annemarie van der Woude is predikant van de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Zij werkte 10 jaar als predikant en geestelijk verzorger in verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Renkum. Zij spreekt en publiceert regelmatig over vragen rondom het levenseinde. Ook geeft ze gastcolleges over geestelijk gezondheidszorg op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De avond begint om 19.30 uur. Vooraf wordt er koffie en thee geschonken.