CDA Jongeren willen onderzoek naar waterbus die vaart tot Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op vrijdag 11 maart heeft de waterbus zijn eerste, maar voorlopig enige tocht naar Nieuwpoort gemaakt. Tijdens deze proefvaart overhandigde Dagmar van den Herik een intitiatiefvoorstel aan Teunis Jacob Slob, wethouder gemeente Molenlanden en Meindert Stolk, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland.

In dit voorstel riepen de jongeren van CDA Molenlanden de gemeente en de provincie op om samen met de exploitant Blue Amigo, gemeente Krimpenerwaard en andere belanghebbenden te onderzoeken of het haalbaar is om de waterbus te laten varen tot aan Nieuwpoort.

Dagmar van den Herik geeft aan dat de verbinding over de Lek vele voordelen biedt. Zo kunnen studenten met een snelle verbinding midden in Rotterdam komen. Verder kan een verbinding met de waterbus over de Lek de Lekdijk ontlasten. Inwoners vanuit Rotterdam en Dordrecht kunnen makkelijk een bezoek brengen aan de stad Nieuwpoort of andere toeristische plekken in Molenlanden. Ook is een voordeel dat de fiets mee kan op de waterbus. Door deze mogelijkheid kunnen de fietsroutes in Molenlanden verder uitgebreid worden.

Velen waren aanwezig om dit initiatief te versterken, bijna 80 mensen zijn meegevaren met deze eenmalige proefvaart naar Nieuwpoort. Klankbordgroepen, ondernemersverenigingen en vele inwoners uit de dorpen en stad langs de lek waren aanwezig. Daarnaast waren bijna alle partijen uit de Molenlandse gemeenteraad vertegenwoordigd op de waterbus, evenals de avonturenboerderij Molenwaard, Den Hâneker, het zilvermuseum in Schoonhoven, het baggermuseum in Sliedrecht en het Werelderfgoed Kinderdijk. Al deze verschillende partijen samen maakte het een geslaagde eerste tocht en een breed gedragen initiatief.