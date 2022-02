Kinderen Eben Haëzer in Nieuwpoort sparen voor Jemen

NIEUWPOORT • Op CBS Eben Haëzer Nieuwpoort wordt de komende tijd gespaard voor de crisissituatie in Jemen.

Kinderen gingen spontaan extra actie voeren om geld in te zamelen voor Dorcas die noodhulp in Jemen verleent. Zij gingen langs de deuren en verzamelden onder andere lege flessen waarmee op één dag al ruim 126 euro opgehaald is. De school spaart nog tot aan de meivakantie verder.