Wandeling rondom Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op woensdag 23 februari organiseert GIGA Molenlanden een wandeling door de weilanden en straten van Groot-Ammers.

Samen hopen de deelnemers te genieten van wat de prachtige omgeving te bieden heeft. Opgeven is verplicht. Vertrekken is vanaf 09.30 uur. De wandeling is ongeveer 7 km. Na opgave krijgt men een starttijd te horen. Deelname is gratis. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met GIGA Molenlanden via 06-19992628 of info@gigamolenlanden.nl.