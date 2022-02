Cees IJzerman: ‘Trots op het nieuwe gezicht van de Vuilendam’

VUILENDAM • Aan de Damseweg op de Vuilendam is vorige week de nieuwe zaak van Bike Totaal G. IJzerman met stille trom opengaan. “Het feestje komt nog. Dat gaan we doen zodra we het kunnen vieren”, belooft Cees IJzerman, die trots is op zijn nieuwe winkel.

“Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van het trots zijn en daar iets van zeggen, maar ik ben wel heel erg blij met hoe het geworden is”, vervolgt Cees. Hij is ook blij dat het enorme project eindelijk afgerond is. “Het heeft veel energie en bloed, zweet en tranen gekost.”

Ruim vijf jaar

Er zijn ruim vijf jaren voorbijgegaan sinds hij met de eerste plannen kwam voor de nieuwe fietsenzaak. “Eigenlijk is het nog eerder begonnen”, legt hij uit.

“Elf jaar geleden is mijn vader overleden. Ik was toen 29 en moest ineens alles overnemen. Ik werkte al in de zaak, maar vond het hebben van een eigen zaak iets heel anders dan erin werken. Ik besloot om een periode van een aantal jaren te nemen om te ontdekken of het echt iets is wat bij me paste.”

Vierde generatie

Cees ontdekte al snel dat het hebben van de fietsenzaak helemaal bij hem paste en zo werd hij definitief de vierde generatie in de zaak aan de Vuilendam. Maar die zaak op de oude locatie was gedateerd en te klein geworden.

“We zijn vijf jaar geleden begonnen met het maken van een plan. Ik wilde eigenlijk voor m’n 40e daarmee klaar zijn. Dat is net niet gelukt.”

“Ik wist al dat fietsenmaker een beroep is en ben erachter gekomen dat projectontwikkelaar ook een beroep is. Die twee samen doen is wel heel zwaar geweest. Het is maar goed dat we vooraf niet wisten wat ons allemaal te wachten stond.”

Resultaat mag er zijn

Maar het resultaat mag er zijn: Verschwinkel Hoogendoorn zit links en Bike Totaal G. IJzerman rechts. Boven de twee winkels zijn vijf appartementen gerealiseerd, die allemaal verhuurd zijn. Cees en zijn gezin gaan er ook wonen.

“Het aantal vierkante meters van de winkel en de werkplaats zijn bijna verdubbeld ten opzichte van onze oude locatie, waardoor we beter kunnen werken en de fietsen en accessoires overzichtelijker kunnen neerzetten. We hebben gekozen voor een rustige, industriële look die bij ons past.”

Niet te groot

Gezien de marktsituatie had Cees ervoor kunnen kiezen om de zaak nóg groter te maken, maar dat heeft hij bewust niet gedaan. “Ik wil ook gewoon de dingen kunnen blijven doen die ik nu doe; een praatje maken met je klanten en als de pieper gaat, wil ik met de brandweer kunnen uitrukken. De dynamiek van onze zaak zal hetzelfde blijven, maar het jasje is vernieuwd en wat groter geworden.”

Cees: “Het is goed gelukt. Iedereen is tevreden. Uiteindelijk kun je toch wel stellen dat we de Vuilendam een nieuw gezicht gegeven hebben!”

De bestrating voor de nieuwe zaak wordt pas in de loop van het jaar opgeknapt door de gemeente Molenlanden. De winkel is vorige week open gegaan en goed bereikbaar. De oude fietsenzaak is verkocht. Er worden drie starterswoningen van gemaakt.

De opening van de nieuwe zaak wordt gevierd zodra de coronamaatregelen dat toestaan. “Als we een feestje vieren, willen we dat iedereen ervan mee kan genieten”, vertelt Cees tot besluit.