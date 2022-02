Valentina uit Ameide in finale Miss Beauty Utrecht

AMEIDE • Op de catwalk lopen in een jurk of bikini, je beste beentje voorzetten tijdens een dansopdracht en vragen beantwoorden als: ‘Welke superkrachten zou je willen bezitten?’ Het zijn allemaal onderdelen van de Miss Beauty verkiezing Utrecht. De 20-jarige Valentina de Bruijn uit Ameide werd door een vriendin gewezen op de verkiezing en besloot zich op te geven. Nu staat ze op zondag 27 februari in de finale en strijdt ze met veertien andere meiden om de titel ‘Miss Beauty Utrecht.’

Over de reden om mee te doen vertelt Valentina: “Het leek me een mooie manier om mijn grenzen te verleggen. Op basis van die inschrijving zijn er 100 meiden geselecteerd die naar de castingdagen mochten komen. Daar moest de groep teruggebracht worden naar 15 finalisten.”

“Ik werd in de dagen voor die casting zo onzeker over mij eigen lichaam dat ik op het punt stond om me terug te trekken. Die onzekerheid heb ik om weten te buigen en nu is het juist mijn doel om een voorbeeld te zijn voor onzekere meiden.”

Superkracht

Tijdens de casting moet Valentina zich op de catwalk laten zien aan de jury tijdens een jurk- en een bikinironde. Ook worden haar diverse vragen gesteld, waaronder wat voor superkrachten ze zou willen hebben. Haar antwoord: iedereen op de wereld geven wat hij of zij het allerliefste wil. Haar optreden valt in de smaak, want Valentina krijgt te horen dat ze behoort tot de 15 finalisten.

De uitslag van die finale wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Op de finaledag moeten de dames zich presenteren aan de jury met een dans, een bikini- en een vragenronde. Valentina zit nu vol in de voorbereiding hierop. “We hebben de komende weken trainingsdagen waarin we oefenen met op hakken lopen en dansen. Dat dansen komt wel goed. Mijn moeder is Servisch en blijkbaar heb ik haar soepele heupen geërfd”, lacht ze.

Juryoordeel

“Het juryoordeel op de finaledag bepaalt voor 50% je cijfer. De inzet tijdens de trainingsdagen en de ‘challenges’ tellen voor 30%. Challenges zijn opdrachten die de kandidaten tussendoor krijgen om zichzelf extra te laten zien, Ik heb er ook één gewonnen waarin ik jurken voor het merk ‘Charme’ moest promoten.”

“Dan komt er nog 10% van je beoordeling voort uit je actie voor de Linda Foundation. Die foundation zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede. Ik ben bezig met het inzamelen van lege flessen. Daar heb ik op dit moment al ruim 300 euro mee ingezameld. De laatste 10% kun je verdienen met online stemmen.”

Kernboodschap

Tijdens de finale moet Valentina ook een kernboodschap formuleren. Haar kernboodschap komt voort uit het doel wat ze heeft om een voorbeeld te zijn voor onzekere meiden.

Ze vertelt: “Veel jonge meiden gaan aan kleine dingen twijfelen over hun lichaam of over hun gezicht en dat is jammer. Je hoeft geen grote billen te hebben als Kim Kardashian of dunnere neus omdat celebrities dat ook doen! Stel we zouden allemaal een kont hebben als Kim, dan zijn we allemaal hetzelfde en is er geen verschil meer in mensen. En juist dat verschil is wat ons allemaal zo bijzonder maakt.”

Stemmen op Valentina kan door ‘Poll Valentina Utrecht’ te sturen naar 3010. Dit bericht kost 1,10 euro.