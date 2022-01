Ondanks hartproblemen sporten bij HRSS in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Al meer dan 39 jaar wordt speciaal voor mensen met hartproblemen wekelijks een sport- en recreatieavond georganiseerd bij vereniging Hart Recreatie Sport Sliedrecht (HRSS).

Voorzitter Ton Verhoeven: “Doel van deze avond is om de mensen die bijvoorbeeld te maken hadden met een hartinfarct, een omleiding, hartfalen of andere hartproblemen sport te laten beoefenen en dus in beweging te laten zijn. Dit maakt dat deze mensen, die nadat zij problemen kregen met hun hart, dikwijls een stuk vertrouwen in hun lichaam kwijt zijn, en door te sporten dat vertrouwen weer terug krijgen.”

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, behalve tijdens de schoolvakanties, zijn er in sporthal de Stoep zo’n 28 vrouwen en mannen actief met diverse sporten. Welke sporten worden beoefend wordt door de mensen zelf bepaald.

“Als ik er een kijkje ga nemen zie ik zaalvoetbal-Iers, volleyballers, tafeltennissers en badmintonners, maar om warm te draaien worden er eerst een aantal oefeningen gedaan die zijn afgestemd op de doelgroep en onder begeleiding van een fysiotherapeut.”

De vereniging is aangesloten bij de ‘Harteraad’, een onderdeel van de Nederlandse Hartstichting. De leden leren ontdekken wat zij ondanks hun hartproblemen nog wél kunnen. In het begin denken ze dikwijls dat ze niets meer kunnen en hebben angst om te vallen zoals hen in een aantal gevallen al eens overkomen is.

Via deze avonden bouwen ze weer vertrouwen in hun lichaam en daarmee zelfvertrouwen op. Ze ontdekken wat ze wel en niet kunnen en te luisteren naar hun hart, hun lichaam. Ook het contact met andere leden wordt gewaardeerd omdat iedereen eigenlijk hetzelfde probleem heeft ervaren een soort van lotgenoten contact.

Voorafgaand aan de sport wordt bij alle deelnemers de bloeddruk gecontroleerd door geschoolde vrijwilligers en mocht de bloeddruk te hoog zijn dan wordt in overleg besloten of men die avond wel of niet mee kan sporten of wordt de sporter doorverwezen naar de huisarts of cardioloog.

De warming-up en de verschillende sporten worden begeleid door medewerkers van PMC in Balans welke bevoegd zijn om Hartpatiënten te begeleiden in sport en revalidatie.

De zeer gemotiveerde vrijwilligers zijn alle geschoold in het gebruik van de in de sporthal aanwezige AED en voelen zich onderdeel van de vereniging.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden langskomen tijdens de sportavonden of een kijkje nemen op de website: www.hartrecreatiesportsliedrecht.nl.