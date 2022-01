Seniorenmiddagen in De Beemd in Oud-Alblas weer van start

• De seniorenmiddagen in De Beemd in Oud-Alblas zijn weer van start gegaan.

OUD-ALBLAS • “Gezellig, we kunnen weer”, een veel gehoorde uitspraak op woensdagmiddag in De Beemd in Oud-Alblas. De ouderen zijn blij dat hun wekelijkse bijeenkomst weer door kan gaan.

Met elkaar een praatje maken met weer eens andere mensen, een spelletje doen en een kopje koffie of theedrinken is zeker in deze tijd een welkome onderbreking. Bezoekers kunnen komen haken, breien of borduren. Er wordt Rummikub gespeeld, er is een sjoelbak, een dartboard en er wordt gebiljart.

Daarnaast zijn er legpuzzels te leen met afbeeldingen van bekende gebouwen in Oud-Alblas. Iedereen kan zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

De seniorenmiddagen zijn elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in De Beemd aan de Beemdweg 9. De organisatie is van de Huizen van de Waard. Voor meer informatie: Ria Ploeg via riaploeg1957@hotmail.nl.