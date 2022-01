Anne Frank Boom geplant in Ottoland

OTTOLAND • Op zaterdag 22 januari is in Ottoland een Anne Frank Boom geplant.

Rond de boom zal de komende maanden een herdenkingsplek worden ingericht. Op 4 mei zal deze herdenkingsplek officieel in gebruik worden genomen.

In de binnentuin van Het Achterhuis stond een Witte Paardenkastanje. In het Dagboek van Anne Frank wordt deze boom een aantal keer genoemd en hierdoor is de boom wereldberoemd geworden. In 2010 is deze oeroude boom omgewaaid tijdens een storm.

Theo Aanen van het Comité 4 en 5 mei: “De boom die we in Ottoland hopen te planten, is een zaailing van deze boom. In ons dorp komt dus geen monument van steen maar een levende herinnering, die er ieder seizoen en ieder jaar anders uitziet.”

Een video van de plant van de boom is hier te zien.