Gratis onlinecursus voor mantelouders

MOLENLANDEN • Op 25 januari begint de nieuwe reeks van ‘Mantelouders’, een gratis onlinecursus voor ouders die mantelzorger zijn voor een kind. De reeks bestaat uit losse bijeenkomsten, er kan worden aangemeld voor één of meer bijeenkomsten.

Vanaf dinsdagavond 25 januari vinden er onlinebijeenkomsten plaats voor ouders die zorgen voor een kind met een chronische ziekte, verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Het gaat om een tweede reeks losse onlinebijeenkomsten met verschillende thema’s, gerelateerd aan het zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere ouders. Per bijeenkomst kan er worden ingeschreven door mantelzorgers uit Molenlanden, Vijfheerenlanden en Sliedrecht.

Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl of op Facebook en Instagram. De cursus is gratis. Trainers zijn Yvonne Pijnenburg en Nienke Wessels. Voor meer informatie of aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of per e-mail: info@welzijnmolenlanden.nl.