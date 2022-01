Kaasboer Willem Bakker uit Hardinxveld-Giessendam: 50 jaar lachend op de markt

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Kaasboer Willem Bakker staat deze week 50 jaar op de markt met kaas. De kaasboer uit Hardinxveld Giessendam heeft meerdere prijzen gewonnen met het kaaskeuren.

Zijn favoriete kaas op de boterham? Een Belegen Noord Hollandse of een Boeren Kaas uit Stolwijk.

Al direct na de basisschool had Willem’s vader hem nodig op de melkwagen. Vanaf dat moment ging hij niet meer naar school, maar leerde ik alles van hem. Rekenen, ordenen, klantcontact. “Ze hebben nog wel eens gebeld van school, maar het was geen probleem.”

Op zijn vijftiende zag Willem een advertentie, om kaas te gaan verkopen op de markt. Hij werd aangenomen en leerde het vak op de markt in Gouda. Dat is deze week precies 50 jaar geleden, en nu staat Willem al 50 jaar op de markt, waarvan de laatste 25 jaar voor Bakker Kaas uit Groot-Ammers.

Hij heeft door het hele land kaas verkocht, van diep in Limburg, tot Zeeland. De laatste jaren vooral in Zuid-Holland. Zijn vijf dochters hebben allemaal bij hem gewerkt, ook nu gaat zijn vrouw nog regelmatig met hem mee. Maar niet altijd, de dagen zijn lang. “Ik vertrek iedere dag om 5:00 uur en ben twee keer in de week om 20:00 uur weer thuis.”

Maar aan afbouwen denkt hij voorlopig nog niet. “Ik heb alleen maar leuke klanten, die kan ik nog niet missen!”, zegt hij met een stralende lach. Wie weleens bij deze kaasboer aan de kaaswagen komt weet het; je krijgt niet alleen je kaas, maar altijd een praatje of een goede grap mee naar huis.