Het Gilde in Gorinchem op stroom met elektrische auto

GORINCHEM • Onder grote belangstelling kreeg het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem afgelopen donderdag de sleutels overhandigd van een elektrische auto. Deze Volkswagen Up, geschonken door De Waal Autogroep, is de eerste elektrische auto waar de leerlingen van de opleiding Mobiliteit en Transport van het Gilde aan kunnen leren sleutelen.

Het zijn nu nog overweldigend benzineauto’s in de goedgevulde garage van de opleiding Mobiliteit en Transport van het Gilde, waartussen de elektrische Volkswagen Up wordt binnengereden. Dat zal echter snel veranderen, zegt Marc de Kort, vestigingsmanager van De Waal Autogroep in Gorinchem die de elektrische auto schenkt.

“Elektrisch rijden is de toekomst”, legt De Kort uit. ‘Mechanisch’ sleutelen aan auto’s blijft zeker nog nodig, de techniek zit nog in heel veel auto’s, maar elektrische auto’s maken een steeds groter onderdeel uit van het aanbod dat garagebedrijven te verwerken krijgen.

Vandaar dat voor deze Volkswagen Up is gekozen, een gemakkelijk ‘instapmodel’, met een kleine, overzichtelijke motor en onderdelen waar je als monteur makkelijk bij kunt komen. De leerlingen van het Gilde gaan dan ook nog niet gelijk aan de slag met de ingewikkeldere techniek van de elektrische auto. Er is een leerlijn elektrische voertuigen ontwikkeld, waarmee in januari gestart wordt, maar voorlopig is het vooral de aanwezigheid van de elektrische auto waar de leerlingen aan moeten wennen, zo legt docent Aart Mesker uit.

“Leerlingen moeten in de eerste plaats leren hoe ze veilig met dit soort auto’s kunnen omgaan.” De auto’s moeten bijvoorbeeld eerst ‘vrijgezet’ worden, losgekoppeld van de stroom, voordat er aan gesleuteld kan worden, omdat de monteur anders een zware elektrische schok kan krijgen. Dit is ook iets dat ook Marc de Kort benadrukt. “Veiligheid is bij het werken aan dit soort auto’s heel belangrijk.” Een hele andere manier van werken dan met de conventionele, brandstofaangedreven motoren dus. Daarbij is ook het rijden met de elektrische auto heel anders. Hierdoor zijn er ook andere aandachtspunten bij het onderhoud. “De banden slijten bijvoorbeeld heel anders.”

Een goede voorbereiding op het werken met dit soort auto’s is dus gewenst. Dat is voor De Waal Autogroep ook de belangrijkste reden voor deze schenking. “Voor de toekomst hebben we monteurs nodig die weten wat ze doen met elektrische auto’s. We hebben een nauwe samenwerking met het Gilde en de afgelopen jaren hebben we ook regelmatig stagiairs van het Gilde gehad. Het is ook in ons belang dat die goed zijn opgeleid.” Met de schenking van de Volkswagen Up is daarin een belangrijke stap gezet.