Uitreiking Deel 2 ‘Kroniek van de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en Eiland van Dordrecht’

NIEUW-LEKKERLAND • Op zaterdag 11 december werd in klein comité bij het ‘Mission Belle’-monument te Nieuw-Lekkerland het tweede deel van de serie ‘Kroniek van de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en Eiland van Dordrecht’ gepresenteerd.

Het eerste boek was bestemd voor Peter-Jan van der Giessen, initiatiefnemer van verschillende oorlogsmonumenten in de regio en lid van het 4 mei comité Papendrecht. Het boek werd uitgereikt door de auteur: Pieter van Wijngaarden uit Papendrecht.

Nog meer over luchtoorlog

Nog meer als in deel 1 staat het nieuwe boek vol informatie over de luchtoorlog boven de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht. Het uitgangspunt zijn de logboeken van de verschillende waarnemers van de Uitkijk- en Luisterdiensten, die hun 24-uurs werkzaamheden uitvoerden vanaf kerktorens en andere hoge gebouwen in de regio. Per minuut en per uur, worden de waarnemingen en bijzonderheden vermeld.

In het boek staat ook vermeld waar deze vliegtuigen allemaal heen gingen of waarvandaan zij terugkeerden. Soms bijna duizend per nacht. In het begin waren dit voornamelijk nachtelijke vluchten van de Britse luchtmacht naar Duitsland en weer terug naar Engeland, maar vanaf juni 1942 werd de Royal Air Force gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, die eveneens bombardementsmissies naar Duitsland uitvoerden. De Britten vlogen ’s nachts en de Amerikanen meest overdag, zodat er een continue bommenstroom op de Duitse steden neerdaalden.

Organisatie van de bezetter

Verder staan er veel stukken in het boek die te maken hebben met de organisaties van de bezetter, zoals het verhaal over de Quarantaine inrichting, de sterkte van de Duitse Wehrmacht, Kriegsmarine en Luftwaffe in de regio. De posities in de regio van het afweergeschut en de verplaatsingen hiervan. Crashes van jagers en bommenwerpers die boven de regio vlogen. Bovendien worden alle namen genoemd van de waarnemers die hiermee bezig waren. Het is een zeer gedetailleerde boekenserie geworden waar werkelijk alles in staat over de luchtoorlog boven deze regio.

Ook de crash met de B-17 ‘Mission Belle’ wordt uitgebreid beschreven. Op de Lek, tussen Nieuw Lekkerland en Streefkerk, kwam iets over één uur in de middag van de 1e december 1943, de Amerikaanse B-17G ‘Flying Fourtress’ 42-31097 met de bijnaam ‘Mission Belle’ neer. Dit toestel was van het 535th Squadron van de 381st Bomb Group, van de vliegbasis Ridgewell, in het Britse Essex. Het was één van de bijna 215 vliegende forten die terugkeerden van een bombardement op een staalfabriek in Solingen en de chemische fabriek IG Farben in Leverkusen, twee steden die tussen 11.59 en 12.12 uur gebombardeerd werden.

Tegen de krib

Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst T. Broere, uit Nieuw-Lekkerland, werd om ongeveer 13.30 uur telefonisch medegedeeld dat een geallieerd vliegtuig was neergestort in de Lek, op ongeveer twee kilometer afstand van de grens van Nieuw-Lekkerland met Streefkerk. Volgens ooggetuige A. de Jong uit Nieuw-Lekkerland, kwam het vliegtuig tijdens de landing tegen de krib, tegenover kilometerpaal 983 tot stilstand en verdween in de diepte. Door een roeiboot werden onmiddellijk zeven personen aan land gebracht en ondergebracht in de boerderij van Jan de Jong, Lekdijk 44 en in een café, waar de gewonden geholpen werden door dokter Van Waasbergen uit Nieuw-Lekkerland, bijgestaan door enkele leden van de LBD.

Van de geredde zeven bemanningsleden waren er twee ernstig gewond, drie minder ernstig en één licht gewond, terwijl één geen letsel had opgelopen. Aanvankelijk werden er nog drie personen vermist, te weten: de eerste piloot F/O H.V. Sunde, luchtschutter Sgt. D.C. McCutchen en staartschutter Sgt. J.F. Healy. Hun lichamen werden later terug gevonden.

Voor meer informatie over de boeken kan men mailen met Pieter van Wijngaarden via elviravanwijngaarden@gmail.com of bellen met 06-25033699.