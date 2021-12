Klokradio’s ‘Klare Taal’ stopt na ongeveer 30 jaar

NIEUW-LEKKERLAND • Al ongeveer dertig jaar is het radioprogramma ‘Klare Taal’ op Klokradio te horen. Elke woensdagavond van 22.00 tot 23.00 uur wordt de luisteraar getrakteerd op veel muziek, afgewisseld met christelijke nieuwtjes, interessante feiten en concertdata. Ook een interview, goede mop of mooi verhaal schuwen de programmamakers niet. Maar aan het tijdperk ‘Klare Taal’ komt zeer binnenkort een einde.

Met een beetje pijn in het hart geven de drie programmamakers die nu nog actief zijn: Ruud de Jong, Simon Bor en Petra Kok, het programma op. Petra: “Officieel is Klare Taal een jongerenprogramma. Het idee was destijds ‘voor en door jongeren’. Maar mensen die ik over het programma spreek zijn voor het merendeel vijftig plus. Natuurlijk ook helemaal prima, maar ik heb niet het idee dat we jongeren nog echt bereiken met het programma.”

Teveel herrie

Ruud: “Toen ik begon met Klare Taal viel ik zelf nog in de categorie jongeren, maar inmiddels ben ik al opa. Het is voor mij ook wel weer tijd voor iets anders.” Ruud zijn ervaring is ook dat vooral andere leeftijdscategorieën luisteren, overigens wel met plezier. Simon lachend: “Nou, ik heb één keer iemand tijdens het programma in de studio gehad die alles teveel herrie vond. Dat was wel even schrikken. Dan zie je wel het verschil. Jongeren luisteren nu eenmaal naar iets anders.”

Petra: “Het is wel zo dat we alle drie onze eigen invulling geven aan het programma en dus ook andere muziek draaien.”

Veel wisselingen

Het programma kende een roerig begin, met zeer veel wisselingen in bezetting. Ruud: “We kwamen in de archieven ruim twintig namen tegen van mensen die hebben meegewerkt aan het programma. Zelf ben ik rond het jaar 2000 begonnen. Eerst deed ik het alleen, later heb ik met drie andere samen gewerkt waaronder mijn eigen dochter.”

Petra: “Ik doe het programma nu een jaar alleen, maar al die jaren ervoor samen met Sander den Ouden. De dynamiek is leuker als je het programma met z’n tweeën doet.” Simon doet vanaf het begin het programma alleen en dat bevalt hem prima. “Iedereen kiest zijn eigen weg daarin.”

Improviseren

De presentatoren kunnen nu, door hun ervaring, vrij gemakkelijk een programma maken. Ruud: “Dat was in het begin vaak wel anders.” Petra herkent dat. “In het begin bereidden we alles tot in de puntjes voor. Op een groot kladblok schreven we een soort draaiboek van de uitzending. Later waren we zo op elkaar ingespeeld dat we alles improviseerden. Soms zorgde dit voor wat matige uitzendingen, maar regelmatig was dat juist wat het programma sierde.” Simon: “Het voorbereiden in het begin is voor mij ook erg herkenbaar. Ook ik schreef eerst alles uit. Daarna word je er makkelijker in. Interviews bereid ik wel altijd extra voor.”

De drie presentatoren vinden het jammer om het programma nu op te geven. Ruud: “De keuze om te stoppen was niet makkelijk. Radio maken is prachtig om te doen.” Petra beaamt dat. “Het is echt een leuke hobby. Je doet wat je leuk vindt en tegelijkertijd kunnen er mensen meeluisteren. Dat is gewoon bijzonder. Het stoppen brengt daarom wel gemengde gevoelens teweeg.”

Simon hoopt vooral dat dit niet helemaal het einde is. “Ik zou nog steeds radio willen maken voor iedereen en verbinding willen zoeken met huiskamers. Wellicht wel op een andere manier. Daar denken we nog over na.”

De fans van Klare Taal kunnen woensdag 15 december nog hun hart ophalen. In het programma ‘In gesprek met’, dat om 21.15 uur start, zal Sjoerd Veerman de presentatoren interviewen. Daarna is er een gezamenlijke slotuitzending van Klare Taal gepland met de drie presentatoren.