Twee FIFA toernooien in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op woensdag 5 en donderdag 6 januari 2022 trapt GIGA Molenlanden het nieuwe jaar af met de strijd om de titel ‘Beste FIFA-speler van Molenlanden’. Jongeren van 12 tot en met 20 jaar kunnen hieraan meedoen op de Playstation.

Naast dat hiervoor de ene helft van de gymzaal verandert in een echte FIFA Arena, kunnen de jongeren in de andere helft van de zaal voetbal skills in het echt tonen in één van de drie pannakooien.

Opnemen tegen een E-sporter

Deze FIFA Toernooien worden in samenwerking met de gemeente Molenlanden en Jong Molenlanden georganiseerd. Jongeren zijn welkom op woensdag 5 januari in het Bruisend Hart in Hoornaar of op donderdag 6 januari in De Spil in Bleskensgraaf. Op beide dagen wordt er van 13:30 tot 17:30 uur om de felbegeerde titel gestreden. Wie gekroond wordt tot beste FIFA-speler van Molenlanden mag het opnemen tegen een E-sporter uit de E-divisie. Wie dat is, wordt nog even geheim gehouden. Ook ontvangt de winnaar het nieuwste FIFA-spel voor de spelcomputer.

Om op de PlayStation optimaal te kunnen presteren is er tussendoor ook ruimte om fysiek met elkaar de strijd aan te gaan. Jongeren kunnen hun voetbalskills laten zien door de mooiste panna’s in één van de pannakooien te maken.

Aanmelden kan via www.samenactiefinmolenlanden.nl. Deelname is gratis en vol is vol.