Kerstconcert met projectkoor en ensemble in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Zondagmiddag 19 december vindt in Nieuw-Lekkerland het Kerstconcert plaats van het projectkoor uit Wijngaarden o.l.v. Matthijs Hoogendijk.

Het thema luidt: ‘De Belofte vervuld’. Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel begint met de voorzeggingen en zingt van de hoop op en het verlangen naar de komst van de beloofde Messias.

Vervolgens gaat het in deel twee over wat zich afspeelde rondom de geboorte van Jezus. Tijdens het concert wordt een deel van de liederen gezongen door het circa 35-koppige projectkoor.

Daarnaast kunnen de bezoekers meezingen met bekende, traditionele?Kerstliederen,?die in een nieuw, modern jasje zijn gestoken. De liederen worden begeleid door een instrumentaal ensemble, dat bestaat uit zowel professionele musici als goede amateurmuzikanten uit de regio. De band wordt dit jaar aangevuld met zeven strijkers en vier koperblazers.

Het concert in Nieuw-Lekkerland begint om 15.30 uur in ’t Carillon aan het Raadhuisplein 1 in Nieuw-Lekkerland en is alleen bij te wonen door een zitplaats te reserveren via projecten@stichtingmph.nl. Dit kan uiterlijk 18 december tot 18.00 uur. Het aantal zitplaatsen is beperkt, omdat de 1,5 meter-regel gehanteerd wordt. De toegang is gratis, maar alleen als men een coronatoegangsbewijs kan tonen. De bezoekers wordt tevens gevraagd een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing. Na afloop van het concert wordt bij de uitgang gecollecteerd.

Op 26 december wordt het programma nogmaals opgevoerd in de Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3 in Nieuwendijk, aanvang 10.00 uur. Ook hier dient men een zitplaats te reserveren, uiterlijk 24 december tot 18.00 uur, en gelden de coronamaatregelen.

Voor meer informatie kan men terecht op www.stichtingmph.nl.