Rivas Zorggroep geeft razendsnel boostervaccinatie aan bewoners woonlocaties

REGIO • Medewerkers van Rivas Zorggroep hebben de afgelopen weken keihard gewerkt om de bewoners van de zeventien Rivas woonlocaties zo snel mogelijk de boostervaccinatie te geven.

En dat is gelukt! De laatste boosterprik is inmiddels gezet en zo’n 950 bewoners zijn extra gevaccineerd. Deze boostervaccinatie draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Mariëlle Bartholomeus, lid van de Raad van Bestuur en directeur Langdurige Zorg a.i., kijkt reikhalzend uit naar het effect van de boosterprik. “We hopen dat deze prik weer wat verlichting geeft voor zowel onze bewoners als medewerkers”.

“‘Operatie boosterprik’ is razendsnel op poten gezet. Op vrijdag 12 november werd bekendgemaakt dat de boostervaccinatie ook in Nederland beschikbaar zou worden. Vanaf dat moment zijn we direct gestart met het in gang zetten van het vaccinatieproces op onze woonlocaties”, zegt Bartholomeus.

“Van alle bewoners moest worden nagegaan of ze de boosterprik wilden ontvangen, of ze volledig gevaccineerd zijn, of ze in de tussentijd nog corona hebben gehad en of er in het medisch dossier nog zaken staan die van invloed zijn op het vaccineren. Voor bewoners in de woonzorgcentra en onze huurders komt daar nog bij dat per huisarts moest worden nagegaan of hun patiënten een contra-indicatie hebben. Gelukkig hebben alle huisartsen in de regio net zo hard meegewerkt om het vaccineren snel mogelijk te maken.”

“Op 24 november waren de vaccinaties binnen bij de apotheek en de volgende dag zijn we gestart met vaccineren. In minder dan een week tijd hebben bewoners op alle locaties de boosterprik gehad. We zijn trots dat we het prikken van de boostervaccinatie zo snel hebben kunnen bewerkstelligen. Op onze woonlocaties is de druk op medewerkers door de coronabesmettingen heel hoog. We hopen daarom snel resultaat te zien van de boosterprik”, besluit Mariëlle Bartholomeus.