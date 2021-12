Oliebollenactie in Ottoland voor werkvakantie in Peru

OTTOLAND • De gezamenlijke kerken van Ottoland houden ook dit jaar weer hun oliebollenactie.

Dit jaar gaat de opbrengst van de heerlijke oliebollen en appelbeignets naar de werkvakantie in Peru. In de zomer van 2022 hopen negentien jongeren en vier begeleiders uit Ottoland op werkvakantie te gaan naar Peru. Zij zullen daar hun handen uit de mouwen gaan steken bij Jordi en Ria Bosch van Brazos Abiertos (www.brazosabiertos.net). Ze hopen verder te gaan met de bouw van het nieuwe onderkomen en zullen activiteiten organiseren voor de kinderen, Engelse lessen geven en de sloppenwijken in gaan om mensen te ondersteunen waar ze op dat moment hulp bij nodig hebben.

Bestellen kan tot 19 december. De vrijwilligers van de beide kerken komen volgende week aan de deur. De bestelling zal op vrijdagochtend 31 december bezorgd worden. Voor meer informatie of bestellingen via d email: oliebollenactieottoland@gmail.com. Via de Facebookpagina ‘Oliebollen actie Ottoland’ kan men op de hoogte blijven.