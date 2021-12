Nieuw woningbouwplan voor De Vossenburcht in Goudriaan

GOUDRIAAN • Er komen mogelijk toch woningen op locatie De Vossenburcht in Goudriaan. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden aan de raad.

Op de locatie aan de Zuidzijde 125, waar vroeger garagebedrijf Siem de Vos zat, hebben lokale betrokkenen een nieuw plan ingediend voor de bouw van woningen. Daarmee zou een wens van de gemeenteraad van Molenlanden in vervulling gaan.

Er waren plannen van projectontwikkelaar Adriaan Meerkerk om op die plek woningen te bouwen, maar omdat hij er met omwonenden en de omgevingsdienst ‘niet uit kwam’, neigde hij ernaar om daar een bedrijfshal te realiseren. Volgens het bestemmingsplan mag die daar gebouwd worden. Een bedrijfshal is daardoor op die locatie eenvoudiger te realiseren dan woningen.

De gemeenteraad van Molenlanden gaf enkele maanden geleden echter aan dat ze dat jammer zouden vinden. Woningbouw in Goudriaan is dringend nodig.

“Enkele weken geleden hebben lokale betrokkenen ons benaderd om een planidee op deze locatie te bespreken”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden nu. “Deze lokale betrokkenen hebben een initiatief in voorbereiding waarover zij zowel met de grondeigenaar, omwonenden en de gemeente spreken. Dit betreft een nieuw planidee ten opzichte van de eerdere initiatieven op deze locatie. Dit nieuwe planidee wordt nu verder onderbouwd door de lokale betrokkenen. Hierna kunnen wij toetsen of dit plan past binnen de kaders van ons beleid. Indien dit het geval is, zullen we zo snel mogelijk de ruimtelijke procedure opstarten”, aldus het college van B&W van Molenlanden.